Kiev: “Bemanning van kruiser Moskva kon niet gered worden”

De bemanning van de kruiser Moskva, die donderdag zonk in de Zwarte Zee, kon niet gered worden. Dat meldt een functionaris van de Oekraïense defensie vrijdag. Ook de kapitein van het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, Anton Koeprin, is omgekomen, stellen Oekraïense bronnen.

Volgens Oekraïne werd het 186 meter lange oorlogsschip getroffen door Neptune-raketten. Moskou spreekt dit tegen en zegt dat er door de explosie van munitie brand was uitgebroken op het schip. De zwaar beschadigde Moskva zou zijn gezonken terwijl hij naar de dichtsbijzijnde haven werd gesleept, maar volgens de Russen kon de bemanning nog snel van boord gehaald worden.

Het Russische ministerie van Defensie verklaarde dat de bemanning - meer dan 500 mensen - “geëvacueerd was naar andere schepen van de Zwarte Zeevloot in de buurt”. Maar er werd niet gezegd of het om de volledige bemanning ging.

Volgens Oekraïense media lijken er slechts 58 bemanningsleden gered te zijn. De bevelhebber van de Zwarte Zeevloot, admiraal Igor Osipov, zou volgens onbevestigde berichten in Rusland zijn gearresteerd naar aanleiding van de ondergang van zijn vlaggenschip.

Represailles

Kiev zegt te beseffen dat er represailles van Moskou zullen volgen. Eerder op de dag is al een fabriek die Neptune-raketten maakt in de buurt van Kiev getroffen door een Russische raketaanval. Kiev bereidt zich voor op nieuwe aanvallen op de hoofdstad. “We zijn er klaar voor en we zullen ons er tegen verzetten”, klinkt het.

Moskva werd in 1979 te water gelaten vanaf een werf in Mikolajiv in de toenmalige Sovjetrepubliek Oekraïne. Het marineschip was onder meer betrokken bij de Amerikaans-Sovjet-Russische top op Malta in 1989 met de toenmalige leiders Michail Gorbatsjov en Ronald Reagan. Veel bijeenkomsten werden op marineschepen gehouden en delegaties overnachtten ook aan boord. Door slecht weer werd de top ook de zeezieke topconferentie genoemd.