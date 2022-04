Waar komen onze Paastradities eigenlijk vandaan? Over hazen, eieren en feesten lang voor Christus bestond

Pasen, dat zijn gekleurde eieren die een verloren gelopen haas achter struiken en bosjes in de tuin heeft gedumpt. Of klokken met vleugeltjes die helemaal naar Rome zijn gevlogen en bij hun terugkeer die eieren kriskras hebben verloren. Maar ook en vooral een feest, en niet alleen voor christenen die de verrijzenis van Jezus Christus vieren. Want Pasen bestond al lang voordat die aan een kruis stierf en in een grot weer tot leven kwam.