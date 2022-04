Na de blamage tegen Frankfurt: Barcelona wil voortaan alleen nog maar tickets op naam verkopen

Barcelona wil bij internationale thuiswedstrijden voortaan alleen nog maar tickets op naam verkopen. Reden is dat donderdag bij de wedstrijd in de kwartfinales van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt volgens schattingen bijna 30.000 Duitse fans in Camp Nou zaten.

Officieel had Barcelona niet meer dan 5.000 kaarten beschikbaar gesteld voor de aanhang van de tegenstander. De rest zou via doorverkoop van Spaanse toeschouwers; het gebruik van buitenlandse betaalkaarten of via reisbureaus aan een toegangsbewijs zijn gekomen. Bij Barcelona is grote ergernis ontstaan over de gang van zaken, wellicht mede in de hand gewerkt door de nederlaag (2-3) en de uitschakeling in het toernooi.

Voorzitter Joan Laporta zei zich te hebben geschaamd voor de gang van zaken en bood excuses aan. “Dit had nooit mogen gebeuren. We gaan maatregelen treffen”, zei hij.