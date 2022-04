Siberische journalist in voorhechtenis na artikel over Russische dienstweigeraars

Een Siberische journalist die beweerde dat elf leden van de Russische oproerpolitie weigerden te vechten in de oorlog in Oekraïne, is vrijdag in voorlopige hechtenis geplaatst, in afwachting van zijn proces. De man is de hoofdredacteur van een nieuwswebsite van de Siberische regio Chakassië. Hij wordt ervan beschuldigd opzettelijk onjuiste informatie te hebben verspreid over de Russische strijdkrachten. Dat meldt de Russische onderzoekscommissie, belast met de belangrijkste onderzoeken in het land, in een verklaring.