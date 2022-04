Instagram-post van Britse Queen overspoeld met seksuele opmerkingen

Een video over de “ideale traktatie voor Pasen” op de Instagram van de Britse koning Elizabeth is overspoeld met seksueel getinte reacties en bots die linken naar pornowebsites.

De video op de Instagram-pagina van de Queen bracht een recept voor Hot Cross buns, dat zijn Engelse krentenbroodjes, typisch voor de paasperiode. De banketbakkers van het koningshuis deelden het recept ter gelegenheid van Goede Vrijdag. Het bericht luidde: “Geniet jij deze Goede Vrijdag van een Hot Cross Bun?” De reacties die erop volgden, waren op z’n minst verrassend te noemen.

Er volgden tientallen opmerkingen van seksuele aard. “Ik verveel me en ik ben thuis, kom je op bezoek”, staat er onder meer te lezen. De nepaccounts die dergelijke reacties geven linken uiteindelijk naar Instagram-accounts van vrouwen in weinig verhullende outfits of simpelweg pornowebsites. Ook tal van opmerkingen over financiële vrijheid passeerden de revue, met verwijzingen naar websites over cryptomunten-zwendel.

Reden voor de overvloed aan bots, is wellicht het gebruik van de hashtag pasen: #easter. De meest gebruikelijke manier waarop bots accounts vinden om op te reageren, is namelijk via hashtags, met name degenen die veel worden gebruikt. Ook accounts met veel volgers trekken vaak de aandacht, en het profiel van de Queen heeft er wel wat: zo’n 10,6 miljoen.

© Instagram