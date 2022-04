Alleen in Antwerpen moeten Oekraïners wachten op hun papieren: “Federale regering heeft deze chaos georganiseerd”

De voorbije weken heeft de stad Antwerpen nog geen enkele A-kaart uitgereikt aan Oekraïense vluchtelingen die zich kwamen aanmelden. Die inschrijving in het vreemdelingenregister is nodig om over alle rechten te kunnen beschikken. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) wijst naar de federale regering, “die deze chaos heeft georganiseerd”. Maar in andere grote gemeenten verloopt de uitreiking van verblijfspapieren vrijwel rimpelloos.

Antwerpen kampt met een grote achterstand bij het uitreiken van verblijfspapieren voor Oekraïense vluchtelingen. Van de 1.756 gezinnen die zich aanmeldden, samen 2.826 personen, kreeg nog niemand een A-kaart. Die inschrijving in het vreemdelingenregister is de finale stap in de procedure en geeft toegang tot alle rechten, waaronder ook een leefloon. Enkele Antwerpse gastgezinnen klaagden donderdag in Terzake de trage administratieve afhandeling van de dossiers aan.

Burgemeester Bart De Wever weerlegt de kritiek dat zijn stad te laat in actie is geschoten. Hij geeft wel toe dat “er op dit moment grote administratieve problemen zijn”. Maar volgens hem is het de federale regering “die de chaos heeft georganiseerd, door de hele administratie door te schuiven naar de gemeenten”.

Onbegrip in andere steden

In andere gemeenten is men er zich van bewust dat Antwerpen geconfronteerd wordt met grotere aantallen, maar wijst men er ook op dat de grootste stad ook beschikt over het grootste ambtenarenkorps om die dossiers te verwerken. Er wordt dan ook vol onbegrip gereageerd op de verklaring van De Wever.

“Bij ons zijn er geen wachtlijsten”, zegt de woordvoerder van de Gentse burgemeester, Mathias De Clercq (Open VLD). Op dit moment zijn daar al iets meer dan 500 A-kaarten uitgereikt of bezorgd binnen de twee weken. Ook in Leuven is iedereen die zich heeft ingeschreven bediend. “Nog niet iedereen heeft een A-kaart, maar ook met de voorlopige papieren, de zogenaamde Bijlage 15, kan men bij ons al een leefloon aanvragen bij het OCMW”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). Voor de aanvraag volstaat het in principe om een rijksregisternummer te hebben. En dat kan al worden meegegeven bij de Bijlage 15.

Antwerpen stuurt bij

Ook Antwerpen zal de procedure nu omgooien. “Toen vanaf half maart een zeer groot aantal aanvragen binnenkwam, hebben we ervoor gekozen om extra loketwerkers op te leiden uit andere diensten voor deze nieuwe, complexe dossiers. We wilden de gewone dienstverlening zo weinig mogelijk verstoren”, zegt de woordvoerder van De Wever. “Ondertussen werden er afspraken ingeboekt bij de bestaande loketten. Soms was daar maar plaats in juni. Maar dankzij de extra capaciteit, zullen die mensen nu een nieuwe, vroegere afspraak krijgen. We zullen het rijksregisternummer ook tegelijk met de Bijlage 15 in orde brengen.”

