Na tussenstop bij Queen Elizabeth: prins Harry en Meghan Markle aangekomen bij Invictus Games

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn vrijdag aangekomen in Den Haag voor de start van de Invictus Games. De spelen bestaan uit sportwedstrijden voor militairen die mentaal of fysiek gewond raakten tijdens hun dienstperiode.

Een dag eerder was het koppel nog in Londen voor een bezoekje aan Queen Elizabeth. Harry en Meghan kregen onlangs kritiek te verduren omdat ze niet aanwezig waren bij de herdenkingsplechtigheid van prins Philip. Niettemin kwamen ze nu alsnog op bezoek bij de koningin, die over enkele dagen haar 96ste verjaardag viert.

Vanavond is het koppel aanwezig op een receptie, een dag later zullen ze de openingsceremonie bijwonen. Daar zullen ze ook een toespraak houden. Prins Harry richtte de spelen op in 2014.

