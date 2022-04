Inter wint nipt bij Spezia en zet stadsgenoot AC Milan onder druk

Inter leek op weg naar een comfortabele zege bij Spezia na goals van Brozovic in de eerste en Lautaro Martinez in de tweede helft, maar toen de thuisploeg vlak voor het einde via Maggiore de aansluitingstreffer lukte werd het toch nog even heet onder de voeten van Inter. Met een geruststellende treffer diep in de blessuretijd legde Alexis Sanchez de eindstand vast.

