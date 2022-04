Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un geeft nieuwslezeres luxueuze flat cadeau: “Ze is een schat van het land”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een nieuwsanker een riante flat cadeau gedaan in hoofdstad Pyongyang. Ze kreeg dat niet zomaar, volgens Jong-un is de vrouw “een schat van het land”.

In Noord-Korea kent iedereen haar, maar ook ver daarbuiten viel Ri Chun-hee al op. De 79-jarige vrouw, die sinds 2012 gepensioneerd is, staat erom bekend nogal expressief het nieuws te presenteren. Soms zorgde dat ook voor ophef. Zo stond Chun-hee wel erg enthousiast te vertellen dat er atoombommen getest werden. De vrouw barstte ook in tranen uit toen de grootvader van Kim Jong-un overleed, en met een dreigende stem sprak ze over de bedreigingen aan het adres van “vijanden van Noord-Korea”. Ook kleedt ze zich opvallend: altijd in felgekleurde jurken.

Het hoeft niet te verbazen dat de Noord-Koreaanse leider de nieuwslezers wel kon appreciëren. Om die reden kreeg de vrouw een luxueuze flat cadeau in de hoofdstad. Niemand minder dan Kim Jong-un gaf haar een rondleiding. Arm in arm liepen ze door haar nieuwe stulpje. “Het lijkt wel een hotel”, stamelde ze bij het zien van haar nieuwe woning met uitzicht op een rivier in een wijk waar de Noord-Koreaanse elite woont.

Propagendastunt

Ondanks haar pensioen, wordt de vrouw nog steeds opgetrommeld bij grote gebeurtenissen. Dan verschijnt ze weer even enthousiast op beeld. Met luxe flat wil Jong-un haar bedanken voor bewezen diensten. “Ze is een schat van het land”, klonk het.

Het presentje is een gekwiekste propagendastunt van de Noord-Koreaan. Vrijdag viert Noord-Korea de ‘Dag van de Zon’, de geboortedag van Kim Il-sung. Hij is de grondlegger van de communistische staat en tevens de grootvader van de huidige leider Kim Jong-un. Kim Il-sung stierf in 1994 en heeft nu de titel Eeuwig President van de Republiek.

Kim Jong-un wil alle appartementen in het complex cadeau geven aan mensen ’die hun steentje hebben bijgedragen’ aan de opbouw het land.

© via REUTERS