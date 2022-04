Acht politiemensen gewond tijdens rellen in Zweden

Tijdens rellen in de Zweedse stad Örebro zijn vrijdagavond acht politiemensen gewond geraakt, van wie vier ernstig. Volgens de krant Aftonbladet ontstonden de gewelddadigheden toen ruim 200 aanhangers van de extreemrechtse groepering Stram Kurs (Harde Lijn) hun anti-islamistische ideeën wilden uiten door een koran te verbranden. Dat voornemen leidde tot een tegendemonstratie, waarna de situatie uit de hand liep.

De Deense politicus Rasmus Paludan had weliswaar toestemming gekregen in Örebro een bijeenkomst te houden, maar dat zorgde voor zoveel onrust in de stad dat de politie al snel besloot in te grijpen. Daarbij werden onder meer waarschuwingsschoten gelost. Agenten liepen vooral letsel op door stenen en lijf-aan-lijfgevechten. Verscheidene politieauto’s werden in brand gestoken.

© AFP

Donderdag was een vergelijkbare bijeenkomst in Linköping ook uitgedraaid op ongeregeldheden. Daar moesten drie ordehandhavers voor behandeling naar een ziekenhuis.

Stram Kurs-voorman Paludan is de afgelopen jaren regelmatig betrokken geweest bij rechtsextremistische acties, ook in andere landen. In november 2020 werd hij in Frankrijk gearresteerd en de grens over gezet.