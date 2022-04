Rusland waarschuwt VS en NAVO-landen voor “onvoorspelbare consequenties” als ze Oekraïne militair blijven steunen

Bij de regering van Joe Biden is afgelopen week een formele diplomatieke waarschuwing vanuit het Kremlin toegekomen. Daarin staat te lezen dat er “onvoorspelbare consequenties” zullen komen als de VS en de Navo Oekraïne militair blijven steunen.

Guy Stevens Bron : the washington post, cnn, the new york times

De diplomatieke nota, getiteld “Over de Russische bezorgdheden in de context van massale levering van wapens en militair materieel aan het regime in Kiev” en verzonden vanaf de Russische ambassade in Washington, kwam afgelopen dinsdag toe op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de nota waarschuwt Rusland de VS en de Navo-landen om zich niet nog meer te mengen in de oorlog die gevoerd wordt in Oekraïne. Er zouden “onvoorspelbare consequenties” komen als ze wapens en militair materieel blijven leveren aan het Oekraïense leger, zo staat erin. “Het leveren van erg gevoelige wapens (antitankwapens bijvoorbeeld, nvdr) gooit nog meer olie op het vuur en kan aanleiding geven tot onvoorspelbare consequenties”, klinkt het.

LEES OOK. Moeten we nu echt vrezen voor kernaanval van Poetin? Experts zien één worstcasescenario waarin hij op rode knop duwt

Nieuwe wapens beloofd

De diplomatieke brief komt er nadat de Amerikaanse president Joe Biden toegestemd heeft om een nieuw pakket van wapens, ter waarde van 800 miljoen dollar, beloofd heeft aan Oekraïne. De wapens zouden het Oekraïense leger aanzienlijk versterken, want het gaat onder meer om antitankwapens, miljoenen eenheden munitie, een mobiel luchtafweersysteem, drones en gepantserde voertuigen.

LEES OOK. Hoe ordinaire trucks de ondergang van Poetin kunnen inluiden

“Wat de Russen ons hier precies zeggen, is precies wat wij al een tijdje publiek zeggen: dat de immense hoeveelheid steun die we onze Oekraïense partners schenken buitengewoon effectief blijkt te zijn”, zegt een bron binnen de Amerikaanse regering aan The Washington Post, de krant die het eerst berichtte over de waarschuwing.

Het bestaan van de diplomatieke nota vanuit Rusland wordt bevestigd door Maria Zakharova, woordvoerder van het Russische ministerie vanuit Buitenlandse Zaken. “Alle demarches op vlak van wapenleveringen die gemaakt worden door landen zal hen die waarschuwing opleveren”, zei ze.

LEES OOK. Waarom Oekraïne hoopt op regen, veel regen