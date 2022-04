Belgische doelman gaat pijnlijk de mist in en zorgt al na 2 (!) minuten voor blunder in Nederland

MVV-doelman Romain Matthys ging vrijdagavond zwaar in de fout. De Belgische huurling van Eupen was niet bij de les in de partij in de Keuken Kampioen Divisie tegen Excelsior.

De wedstrijd was amper twee minuten oud toen het al raak was. Matthys was veel te nonchalant, waarna hij de bal zo tegen Reuven Niemeijer aanschoot. De Rotterdammers kwamen zo heel gemakkelijk aan de openingsgoal. Amper vier minuten later stond het alweer 1-1, wat ook meteen de eindstand was in Maastricht.