Philippe Clement ziet de motor aanslaan bij Monaco: “We spelen vanaf nu nog zes finales”

AS Monaco versloeg vrijdag op de 32e speeldag van de Franse Ligue 1 Rennes met 2-3. De vierde competitiezege op rij voor de troepen van Philippe Clement, die in de stand oprukken naar de (voorlopige) vierde plaats. De ex-trainer van onder meer Club Brugge en KRC Genk verstopt zijn ambities voor dit seizoenseinde niet. “We spelen nog zes finales”, verklaarde Clement.

BEKIJK. Philippe Clement doet gouden zaak met Monaco met winst in topper

Monaco kwam in Rennes vroeg achter maar ging uiteindelijk met de drie punten aan de haal. “Het is niet gemakkelijk om hier een snelle goal tegen te krijgen”, zei Clement na de wedstrijd. “Maar we zijn kalm gebleven en ik ben in dat opzicht erg trots op mijn spelers. We bleven in de wedstrijd en dat laat zien dat het team aan het groeien is.”

De 48-jarige Clement maakte in de winter de overstap van Club Brugge naar Monaco en begon in de dwergstaat eerder middelmatig, met uitschakelingen in de achtste finales van de Europa League tegen Braga en in de halve finales van de Coupe de France tegen Nantes. Maar de laatste weken slaat de motor bij ‘Les Rouges et Blancs’ aan.

© AP

“We hebben vijf keer gewonnen in de laatste zes (competitie)wedstrijden, waaronder in Marseille, tegen PSG en hier in Rennes. Het belangrijkste is nu om kalm te blijven, ambitieus en niet tevreden te zijn, want we hebben nog zes finales tot het einde van het kampioenschap.”

“Er zijn nog een tiental ploegen die aanspraak kunnen maken op een plaats in Europa”, besloot Clement. “Dit bewijst het niveau van de Ligue 1, met veel teams met kwaliteit. Wij zullen de goede prestaties van de laatste weken moeten bevestigen om zo hoog mogelijk in het klassement te eindigen.”