‘Seksjuf’ Mel (27) heeft haar account op TikTok terug: “Ik ga gewoon doorgaan met video’s posten”

Een week nadat TikTok haar account geblokkeerd had, kan sekswerker Mel (27) uit het Kempense Herentals weer naar hartenlust posten op het sociale medium. Dat haar account geblokkeerd was, blijkt het gevolg van enkele rapporteringen over vermeende ongepaste inhoud.

Een week geleden gaf de 27-jarige Mel - melmeliciousss voor haar fans - nog een interview aan onze krant. Daarin vertelde de sekswerker onverbloemd hoe ze een account had aangemaakt op TikTok om daar alle vragen over haar job te beantwoorden. Ook die van jongeren, die haar de ene vraag na de andere stelden die ze thuis niet durfden stellen.

Die aandacht bracht wel met zich mee dat Mel nog meer in de aandacht liep. En dat leidde tot een blokkering op TikTok. Diezelfde zaterdag nog werd haar account geblokkeerd, maar daar liet Mel zich niet door tegenhouden. Ze opende meteen ook accounts op Instagram en Telegram en ging daar gewoon verder met haar gesmaakte filmpjes.

En nu is er dan goed nieuws: haar account op TikTok is weer vrijgegeven. Maar de blokkering heeft haar wel aan het denken gezet, en daarom kondigt ze nu aan met een nieuw account op TikTok te starten: @weesliefvoorjezelfmetmel. “Ik ga daar gewoon blijven doorgaan met video’s posten”, zegt ze op Instagram. “Omdat ik zoveel vragen van jullie krijg en zoveel appreciatie.”

Het is “een heksenketel” geweest de voorbije tijd, zegt ze, door in de krant te staan en op tv te komen. “Het heeft een serieuze impact gehad op mij, dat ik plots overal te zien was. En misschien was het goed dat ik even geblokkeerd was zodat ik even rust had en kon nadenken.”