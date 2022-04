‘Seksjuf’ Mel (27) heeft haar account op TikTok na een week terug: “De rust was welkom, maar ik blijf gewoon video’s posten”

Een week nadat TikTok haar account geblokkeerd had, kan sekswerker Mel (27) uit Herentals weer naar hartenlust posten op het sociale medium. Dat haar account geblokkeerd was, blijkt het gevolg van enkele rapporteringen over vermeende ongepaste inhoud. “Ik blijf gewoon video’s posten”, reageert de Kempense. “Al begrijp ik ergens wel waarom mensen mij rapporteren als ze de video’s niet bekeken hebben.”