Auto belandt op de zij bij spectaculair ongeluk in Zottegem, twee inzittenden raakten gewond

Bij een ongeluk in de Meire in Strijpen, deelgemeente van Zottegem, belandde zaterdag om 11 uur een wagen op zijn zijde. Zowel de bestuurder als de passagier raakten gekneld en werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De Nissan die op zijn zijkant belandde, reed richting Zottegem centrum en botste tegen een geparkeerde wagen en een tegenligger. Bij het ongeval raakte enkel het oudere koppel in de Nissan gewond. Het koppel uit Zottegem werd ter plaatse verzorgd door de spoedartsen en overbracht naar het AZ Sint-Elisabeth. De drie wagens dienden getakeld te worden.

“Zowel de Nissan als ik zelf reden aan een gematigde snelheid zoals het hier hoort in deze straat”, vertelt de bestuurder van de tegenliggende wagen, een man uit Zottegem.

Ook de tegenligger diende getakeld te worden. — © edp

“Plots werd de tegenligger tegen mijn auto gekatapulteerd. In mijn achteruitkijkspiegel zag ik de wagen op zijn zijkant belanden. Waarschijnlijk heeft de auto eerst het achterwiel van de geparkeerde Toyota aangereden en heeft de man zo de controle over het stuur verloren.”

“Het is zeer uitzonderlijk dat ik op de Meire geparkeerd sta”, zegt M.V.C. uit Velzeke. “Ik kwam hier in de straat bij een vriendin even goedendag zeggen en dat gebeurt dit. Mijn Toyota C-HR is vijf jaar oud. Het achterwiel is zwaar aangereden en hij dient getakeld te worden.”

Brandweerpost Zottegem kwam ter plaatse om de inzittenden te bevrijden uit het voertuig en om het wegdek te reinigen. De Meire was ruim een uur afgesloten voor alle verkeer.