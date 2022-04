Vooral aan Waaslandtunnel veel hinder door afsluiten Kennedytunnel: “Kies andere route of ander vervoersmiddel”

De verwachte hinder door het afsluiten van de Kennedytunnel richting Nederland blijft zaterdag al bij al beperkt. Vooral aan de Waaslandtunnel is het heel druk. De Antwerpse politie vraagt dan ook om voor een alternatief vervoersmiddel of een andere route te kiezen.

Naast veel zon werd voor het laatste weekend van de paasvakantie ook veel hinder op de weg verwacht. De Kennedytunnel is richting Nederland afgesloten om dwarsgoten te vervangen. Tijdens een controle had het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) immers schade opgemerkt aan de dwarsgoten die gebruikt worden voor de afwatering in de tunnel. Ze vangen het water op dat buiten op het wegdek valt en in de tunnel loopt.

De Kennedytunnel, de drukste tunnel van Vlaanderen die in het weekend gemiddeld zo’n 70.000 auto’s per rijrichting verwerkt, is afgesloten sinds vrijdagavond 15 april om 21 uur tot de ochtend van paasmaandag. Waarschijnlijk zal de tunnel op 18 april rond 5 uur opnieuw open zijn. De laatste dag van de sluiting zal er overigens weinig werfactiviteit zichtbaar zijn. Dat komt omdat het beton 36 uur moet uitharden alvorens er weer kan worden overgereden.

Hinder beperkt

Het Vlaams Verkeerscentrum had dan ook aanzienlijke verkeershinder verwacht. Die blijkt zaterdagvoormiddag op veel plaatsen heel goed mee te vallen. “We zijn blij dat velen de boodschap hebben opgepikt en blijkbaar een alternatief kiezen”, schrijft Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter. “Dus (voorlopig) slechts beperkte file op E17 bij Antwerpen-West. Op de omleidingen E34 en R2 is het drukker dan normaal, maar geen file.”

Waar het wel veel drukker is dan normaal, is aan de Waaslandtunnel op Linkeroever. “Zoals verwacht”, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. Er staan daar files met wachttijden tot een half uur. “We hebben daar motards gezet om te controleren of er zeker geen vrachtwagens die tunnel, waar ze sowieso niet in mogen, proberen binnen te rijden. Stel dat daar nu een camion zich zou vastrijden, dan hebben we pas miserie.”

De politie raadt aan om te kiezen voor een ander vervoersmiddel als je in het centrum moet zijn. “Of een andere route.”