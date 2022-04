Klanten van drugsdealer krijgen plots sms van politie: “We willen hen met de neus op de feiten drukken”

De politie had op 12 april een 22-jarige man uit Venlo aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Het was in zijn telefoon dat de telefoonnummers van meer dan 250 van zijn klanten gevonden werden. Al die mensen kregen vrijdag hetzelfde sms’je van de politie. “Jouw telefoonnummer is aangetroffen in de dealtelefoon van een drugsdealer. Brengt drugs je in de problemen? Er is een oplossing! Ga naar venlo.nl/sms-actie-politie.” Op die website vinden ze mogelijkheden om hulp te zoeken, om overlast door dealers te melden en zo meer.

Het is de eerste keer dat de politie op die manier te werk ging. “We willen de gebruikers met de neus op de feiten drukken”, zegt Hans de Haas, teamchef van de politie Venlo-Beesel. “Daarbij vinden we het belangrijk om ze te laten weten dat het mogelijk is om te stoppen met drugsgebruik. Vaak komen we in ons werk mensen tegen die geen uitweg meer zien. Soms zijn gebruikers afhankelijk van hun dealer en in enkele gevallen gaat het zover dat ze hun huis beschikbaar stellen als opslagplek of dat ze hun bankrekening laten misbruiken voor financiële transacties. Op die manier word je als gebruiker meegesleurd in de criminaliteit.”

De burgemeester van Venlo, Antoin Scholten, is enthousiast over de werkwijze van de politie. “Als het ons lukt om één drugsgebruiker te helpen met stoppen, dan is dat winst”, reageert hij in een persbericht van de politie. “Druggebruikers hebben niet altijd door dat ze een systeem van criminaliteit in stand houden. Ook de effecten op hun eigen omgeving worden vaak onderschat. Ik vind het belangrijk dat we daar aandacht aan schenken.”