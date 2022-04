Club Brugge wint oefenpot bij KV Oostende en houdt goede generale repetitie voor play-offs

Het was niet ver rijden, ze hadden allebei niets te doen dit weekend én de zon scheen: KV Oostende en Club Brugge besloten om zaterdagmiddag te sparren. Voor de regerende landskampioen betrof het een generale repetitie op de titelstrijd die volgende week begint, en daarom kozen bij Club voor de vertrouwde namen die de afgelopen weken acht matchen na elkaar konden winnen. Enkel Odoi stond niet aan de aftrap: hij herstelt van een enkelblessure en werd vervangen door Balanta. Bij KV Oostende dook Noa Wyns (19), een centrale verdediger van de beloften van Union, op aan de aftrap. Hij loopt momenteel een testperiode aan zee.

De abonnees mochten gratis komen kijken, dus de hoofdtribune in Oostende zat goedgevuld. En ze hadden gelijk. Nog voor er tien minuten gespeeld waren, zagen de aanwezige fans al twee goal. Tijdens de openingsminuut scoorde De Ketelaere eenvoudig op aangeven van Vanaken, even later wipte Ambrose de gelijkmaker al over Mignolet. De storm van de openingsfase ging wel snel liggen. Het tempo zakte en Club kreeg het moeilijk om kansen te creëren. De beste mogelijkheid was zelfs voor KV Oostende: Albanese knalde vanuit een scherpe hoek keihard op de kruising. 1-1 was een billijke ruststand.

Opvallende namen

Schreuder besloot om na de rust de helft van zijn ploeg te wisselen. Out: Mignolet, Nsoki, Skov Olsen, Lang, Vanaken, Rits en Buchanan. In hun plaats: Lammens, Hendry, Vormer, Audoor, Adamyan, Ricca en Sandra. En alweer werd er vroeg gescoord. Adamyan kopte de 2-1 quasi onmiddellijk na de rust tegen de touwen. Opnieuw kende een opwindende start geen vervolg, waardoor we meteen naar minuut 65 en het volgende doelpunt moesten. Bij Club kwamen trouwens nog een aantal opvallende namen tussen de lijnen: Sylla, een debutant die bij Club NXT speelt, en Maouassa - al maanden niet meer in de kern. Ook Nusa kreeg minuten.

Het geheel kabbelde verder, en echte kansen kregen we niet meer te zien. Club Brugge won zo met 1-3 en kan nu nog een weekje toeleven naar het begin van de Champions Play-offs en de eerste thuiswedstrijd volgende week zondag tegen Antwerp.