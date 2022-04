Vermoedelijk 35 migranten omgekomen voor Libische kust

Na het ongeval werden in de buurt van de havenstad Sabratha, in het westen van Libië, zes lijken geborgen. Nog 29 andere inzittenden van het houten bootje worden vermist en zijn vermoedelijk omgekomen.

Volgens de IOM werden alleen deze week al voor de kust van Libië 53 migranten als dood of vermist gemeld. Het Noord-Afrikaanse land is voor migranten het belangrijkste transitland om via de Middellandse Zee in Europa te raken.

Wegens een jarenlange burgeroorlog heerst in Libië chaos en politieke instabiliteit, waar mensensmokkelaars gebruik van maken.

