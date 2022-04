Fans wachten al sinds dinsdag aan Lotto Arena voor optreden Louis Tomlinson

Al sinds dinsdag stonden de eerste fans klaar aan de Lotto Arena voor het optreden van Louis Tomlinson. De Brit was jarenlang lid van de populaire boysband One Direction, vanavond geeft hij een solo-optreden in de Lotto Arena. Sinds vanmorgen half zes verzamelden enkele honderden fans onder de brug aan het Sportpaleis, om zeker te zijn van de eerste rij.