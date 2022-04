Dertiger overleden op schip in Willebroekse Vaart: “Geen misdadig opzet in het spel”

Op een schip op de Willebroekse Vaart is zaterdagmiddag een 35-jarige man overleden. De hulpdiensten zakten af naar Kersdonk in Tisselt (Willebroek), ter hoogte van waar de boot op dat ogenblik lag, maar voor de man kon geen hulp meer baten. De omstandigheden worden onderzocht.

De hulpdiensten kwamen zaterdag ter plaatse aan de Willebroekse Vaart, maar konden alleen het overlijden van de dertiger vaststellen. Het parket stuurde een labo en wetsdokter te plaatse. Waaraan de man overleed, is voorlopig nog niet geheel duidelijk.

“De omstandigheden worden onderzocht, maar er is geen misdadig opzet in het spel”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de lokale politie Mechelen-Willebroek over de feiten.