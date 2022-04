Team Oli neemt de maat van Team Davy tijdens ‘Legends Game’ in Regenboogstadion

Voor hun afscheidswedstrijd had zowel De fauw, als Deschacht heel wat mooie namen geronseld. De fauw trommelde onder meer Jonathan Delaplace, Olafur Skulason en Thomas Buffel op voor Team Davy. Al was het toch vooral in het team van Deschacht het sterren tellen. Zo kwamen onder meer Silvio Proto, Roland Juhasz, Marcin Wasilewski, Mbark Boussoufa en Milan Jovanovic voor de gelegenheid naar de Elindus Arena. Ook Yves Vanderhaeghe, die enkele uren eerder nog langs de zijlijn stond tijdens een oefenmatch van zijn KV Oostende tegen Club Brugge, haastte zich van ’t zeetje richting Waregem. Wie weet dat hij daar volgend seizoen nog vaker te zien zal zijn. Essevee polste immers bij de West-Vlaming om eventueel trainer te worden aan de Gaverbeek. Hij werd door het Waregemse publiek - waar voor de gelengheid natuurlijk ook heel wat paars-witte fans tussenzaten - alvast warm onthaald.

De wedstrijd verliep over het algemeen vrij gezapig, met kansen aan beide kanten, maar dat klasse ondanks de leeftijd niet verdwijnt, bewezen vooral Mbark Boussoufa en Milan Jovanic. Zij haalden ten gepasten tijden hun kunstjes boven. Zo luidde een erg knappe dribbel Jovanovic ook de openingsgoal in. Met een schijnbeweging zette hij Essevee-trainer Timmy Simons helemaal in de wind om uiteindelijk Sherljil Mac-Donald op slag van rust de 0-1 aan te bieden.

© BELGA

Defauw en Deschacht junior

Na rust kwam Team Davy echter stevig opzetten. Eerst spatte een heerlijke knal van Skulason uiteen tegen de paal, waarna de ingevallen Frank Boeckx de IJslander even later goed het scoren belette. Tot groot jolijt van Olivier Deschacht, die ook deze match erg serieus nam. Toch kon een gelijkmaker niet uitblijven en bij de derde poging was het wel raak voor Skulason. Met een goed gemikte kopbal nam de Waregemse publiekslieveling Boeckx te grazen.

Erop en erover zou je dan denken, maar niets was minder waar, want bij een zeldzame tegenprik kwam Team Oli opnieuw op voorsprong. Boussoufa vond het hoofd van Bjorn De Wilde, die de 1-2 tegen de touwen werkte. In het slot kregen we ook nog het debuut van drie jong, nadat zowel Luis Deschacht en Charles en Louis De fauw nog het veld op mochten voor de slotfase. Louis De fauw zorgde zelfs nog voor de gelijkmaker in de absolute slotfase. Maar nog was het niet gedaan, want Luis Deschacht maakte er alsnog 2-3 en 2-4 van. Ook de jongste telg van het gezin De fauw mocht nog vieren, want ook hij vond nog de weg naar het doel, vooraleer De fauw en Deschacht nog een laatste keer onder luid applaus gewisseld werden.