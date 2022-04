Protest tegen koranverbrandingen draait uit op geweld in Zweden

Bij een protest in de Zweedse stad Örebro zijn zaterdag een tiental politieagenten en een betoger gewond geraakt. Dat meldt de Zweedse omroep SVT. Het protest brak uit nadat de autoriteiten het licht op groen hadden gezet voor een koranverbranding.

De demonstratie vond vrijdagavond plaats en telde ongeveer 500 deelnemers. Verschillende politiewagens werden in brand gestoken. Ook in de Zweedse hoofdstad Stockholm brak protest uit, net als in Malmö en Landskrona. In de hoofdstad werd onder meer met stenen gegooid.

De aanleiding voor de protestacties is een Scandinavië bekende extreemrechtse activist die bekendstaat om koranverbrandingen. De Zweedse autoriteiten hebben de man de toelating gegeven voor enkele geplande demonstraties.

© AFP

© AP