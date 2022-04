Dedryck Boyata zet met Hertha Berlijn een belangrijke stap richting het behoud, Orel Mangala speelt gelijk

In de Duitse Bundesliga hebben Hertha Berlijn en Dedryck Boyata een uitstekende zaak gedaan in de strijd om het behoud. Het won zelf van Augsburg en zag concurrent Stuttgart (met Orel Mangala in de basis) punten verspelen bij Mainz. In de stand wipt Hertha zo over Stuttgart naar een veilige plek.

Augsburg - Hertha Berlijn 0-1

In Duitsland lijkt Bayern München op weg naar een nieuwe landstitel. Onderin het klassement is het nog wel bijzonder spannend. Het verschil tussen nummer 17 Stuttgart en nummer 13 Wolfsburg bedraagt slechts zes punten.

Dedryck Boyata en co. wisten dan ook wat te doen op bezoek bij Augsburg. De Rode Duivel begon in de basis bij Hertha Berlijn en zag net na de rust Suat Serdar het enige doelpunt van de wedstrijd maken. Een gouden driepunter voor Hertha Berlijn dat door die zege over Stuttgart naar een veilige plek springt.

Mainz 05 - VFB Stuttgart 0-0

Stuttgart, met kersvers Rode Duivel Orel Mangala in de basis, wou op bezoek bij Mainz ook geen steken laten vallen. Maar Mainz werd een taaie klant. In een wedstrijd met bijzonder weinig kansen, konden beide teams nooit echt aanspraak maken op een doelpunt. Een 0-0-gelijkspel was dan ook het logische resultaat.

Dankzij dit gelijkspel zakt het een plekje in het klassement en bevindt het zich nu op de 17e plek, wat recht geeft op een barrageplek.

© ISOPIX

SC Freiburg - VFL Bochum 3-0

In die andere wedstrijd kwam jeugdinternational Hugo Siquet niet van de bank bij Freiburg. De jonge flankverdediger zag zijn team makkelijk de maat nemen van Bochum. Sallai kroonde zich tot matchwinnaar met twee doelpunten.