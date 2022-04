Bologna en Arthur Theate eindigen met negen, maar pakken wel een punt tegen Juventus

Juventus lijkt uitgeteld voor de titel in Italië. De Oude Dame moest winnen van Bologna en Rode Duivel Arthur Theate om de kloof met leider AC Milan niet groter te laten worden. Pas in de absolute slotminuten kon Dusan Vlahovic de openingstreffer van Arnautovic uitwissen. De slotfase werd nog ontsierd door twee rode kaarten bij de bezoekers.

Door de zege van de twee Milanese ploegen gisteren, wist Juventus wat te doen tegen Bologna. Het wou de kloof met leider AC Milan niet groter laten worden en wou absoluut winnen. De Oude Dame begon dan ook snedig aan de wedstrijd, maar net voor de rust klommen de bezoekers zowaar op voorsprong. De Zwitser Marko Arnautovic zette zijn team ietwat tegen de gang van het spel in op voorsprong.

Juventus was van slag en Arthur Theate en zijn ploegmaats hielden de Turijnse aanvallers relatief makkelijk af. De drie punten leken in de maak voor Bologna, tot Alvaro Morata het straatje werd ingestuurd. Soumaoro zag geen andere oplossing dan Morata tegen de grond te werken: rood en een vrije trap voor Juventus. Routinier Gary Medel was niet te spreken over de rode kaart van zijn ploegmaat en ging door het lint tegen de scheidsrechter. Die twijfelde niet en bestrafte de agressiviteit van Medel met geel. Medel bleef protesteren waarop hij prompt een tweede gele kaart kreeg.

Plots lagen de kaarten van Juventus een pak gunstiger. De Oude Dame zette een slotoffensief in en dat loonde. Een omhaal van Morata belandde op het hoofd van Dusan Vlahovic, die de gelijkmaker tegen de touwen knikte. Juventus behoudt door dit gelijkspel nog een waterkansje op de titel, al lijkt dat een zeer moeilijke opgave te worden.