Rusland claimt Marioepol te hebben veroverd: “Ontdaan van Oekraïense troepen”

Volgens het Russische ministerie van Defensie is de zuidelijke Oekraïense havenstad Marioepol zaterdag volledig in handen van de Russische militairen en “ontdaan van Oekraïense troepen”. Dat bericht het Russische staatspersagentschap Tass op basis van het Russische ministerie van Defensie.

De overgebleven Oekraïense troepen zouden worden omsingeld op het terrein van de staalfabriek Azovstal in Marioepol, zegt Igor Konasjenkov, de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie. “De enige manier waarop ze hun leven kunnen redden is als ze vrijwillig de wapens neerleggen en zich overgeven”, klinkt het. Volgens de Russen gaat het om leden van het Azovbataljon, een ultranationalistische beweging binnen het Oekraïense leger.

De Russische beweringen konden niet onafhankelijk worden gecontroleerd. Kiev reageerde nog niet, maar Oekraïens president Volodimir Zelenski waarschuwde eerder op zaterdag dat de eliminatie van alle Oekraïense militairen in Marioepol het einde van de vredesonderhandelingen met Moskou kan betekenen.

LEES OOK. Zelenski dreigt met einde onderhandelingen als Marioepol valt

Marieopol wordt al weken zwaar belegerd door het Russische leger. Vorige week maakten de Oekraïense autoriteiten gewag van zeker 20.000 doden in de stad, die voor de oorlog zowat 441.000 inwoners telde.

De havenstad is van groot strategisch belang voor het Kremlin. Als de stad in Russische handen valt, ontstaat er een directe verbinding over land naar de zelfverklaarde pro-Russische volksrepublieken in Donetsk en Loehansk in het oosten van het land, aan de grens met Rusland.