Mexicaanse mensenrechtenactiviste Rosario Ibarra overleden

De Mexicaanse mensenrechtenactiviste Rosario Ibarra de Piedra is zaterdag overleden in de stad Monterrey. Ze werd 95 jaar.

De Mexicaanse nationale mensenrechtencommissie CNDH maakte het overlijden zaterdag bekend. Ibarras gelijknamige dochter is voorzitter van de organisatie.

Ibarra wordt beschouwd als een voorvechter van de mensenrechten in Mexico. Haar zoon Jesús Piedra Ibarra - die ervan beschuldigd werd lid te zijn van een communistische gewapende groep - verdween in 1975 na zijn arrestatie. Er wordt aangenomen dat hij een van de vele tegenstanders is die de regering tussen de jaren zestig en tachtig liet verdwijnen.

In 1977 richtte Ibarra een organisatie op voor familieleden van vermiste personen in Mexico.