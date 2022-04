Knap doelpunt Thomas Van Den Keybus levert kampioen Westerlo slechts een punt op tegen nummer twee RWDM

Westerlo is al enkele weken zeker van de titel in 1B, de wedstrijd tegen nummer twee RWDM had dan ook geen belang meer voor de Kemphanen. Toch begon het bijzonder goed aan de partij. Jan Bernat voor de rust en Club Brugge-huurling Thomas Van den Keybus (met een heel knap doelpunt) erna waren de doelpuntenmakers van dienst in het Kuipke namens de thuisploeg. RWDM leek zich neer te moeten leggen bij een nederlaag, tot Yan Vorogovskiy de aansluitingstreffer tegen de touwen trapte. RWDM rook bloed en Florian Le Joncour bracht de bezoekers zelfs langszij.

De Kemphanen beëindigen het seizoen op die manier met 56 punten, zeven meer dan de runner-up uit Molenbeek. RWDM mag zich opmaken voor barrageduels om promotie tegen Seraing, dat 17e en voorlaatste werd in de Jupiler Pro League. Op zaterdag 23 april spelen de Brusselaars eerst gastheer voor de Luikenaars. Een week later volgt de return.

