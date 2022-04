Frank Nobels en Hilde Van Haesendonck: “Onze zoon is altijd een wereldburger geweest. Mechelen is te klein voor zijn ambities.” — © Dirk Vertommen

Hij was twintig jaar schepen van Cultuur in Mechelen, zij speelde 35 jaar bij het Mechels Miniatuur Theater en ’t Arsenaal. Mechelen zit in hun bloed. Je moet niet vragen hoe fier Frank Nobels en Hilde Van Haesendonck waren toen hun zoon Seppe in het bejubelde Eén-programma Restaurant Misverstand zijn kookkunsten eindelijk nog eens kwam etaleren in zijn geboortestad.