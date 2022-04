Anderlecht hoopt nog altijd op Sergio Gomez voor bekerfinale

De kans dat hij morgen kan spelen in het Koning Boudewijnstadion wordt voorlopig op 60% geschat. Er is altijd een mogelijkheid om hem klaar te stomen, maar dan blijft de vraag of er niet te veel risico wordt genomen met het oog op de champions’ play-offs. Gomez zelf, die dit seizoen al goed was voor 6 goals en 15 assists, wil uiteraard graag spelen. Anderlecht moet de afweging maken.

Wat de andere geblesseerden betreft: Verschaeren lijkt speelklaar te geraken, Ashimeru is afwachten.