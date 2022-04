Duitsland biedt vanaf september coronavaccin aan dat aangepast is aan omikronvariant

De gezondheidsautoriteiten in Duitsland gaan wellicht vanaf september vaccins aanbieden die zijn aangepast aan de omikronvariant van het coronavirus; Dat heeft de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach zondag in de krant Bild gezegd.

Volgens Lauterbach komt er in Duitsland een vaccin dat mensen tegen de omikronvariant beschermt. Hij verwacht het in september. Het feit dat het virus constant muteert, maakt het volgens de Duitse minister steeds moeilijker om zich op deze mutaties voor te bereiden. “Het is goed mogelijk dat we in de toekomst te maken krijgen met een variant die net zo besmettelijk is als omikron en net zo dodelijk als delta. Dat zou een absolute ‘killer’-variant zijn”, aldus Lauterbach.

In Duitsland is ongeveer driekwart van de bevolking ingeënt. Het coronavirus is volgens de gezondheidsinstellingen vastgesteld bij ongeveer een kwart van de Duitsers. Het aantal positieve coronatesten daalt wel. Zaterdag werden voor het eerst sinds januari gemiddeld minder dan 1.000 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners vastgesteld.