De omsingeling van de Oekraïense havenstad Marioepol is voltooid. De laatste Oekraïense troepen in de stad krijgen van de Russen tot 12 uur zondagmiddag om zich over te geven. Maar wat betekent het als de witte vlag daar gehesen wordt? “Het zou de eerste grote stad in Oekraïne in Russische handen zijn.”