Gevangene breekt cel af na opleggen van tuchtstraf: politie komt tussenbeide

De gevangene moest zondagochtend van de penitentiair beambten zijn cel verlaten. De man moest namelijk een tuchtstraf uitvoeren en zou overgebracht worden naar de isolatiecel. Wat de reden was voor deze sanctie is niet geweten, maar de gedetineerde was er niet mee akkoord.

De gedetineerde ging door het lint en sloeg daarop zijn cel kort en klein. De politie kwam daarop ter plaatse om bijstand te verlenen. “Eenmaal ter plaatse was de situatie snel onder controle”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Bij het voorval raakte niemand gewond.”