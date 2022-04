Lichaam van vrouw (51) gevonden in achtergelaten zak langs wandelpad: jongste zoon verhoord, man en oudste zoon verdacht

In het Amerikaanse Queens heeft een wandelaar een gruwelijke ontdekking gedaan: in een zak die in bosrijk gebied achtergelaten was vond hij het lichaam van een 51-jarige vrouw. Wat haar overkomen is, is nog niet duidelijk. Haar jongste zoon is verhoord. Dat meldt New York Post.

Glenn Van Nostrand was zaterdagochtend, iets na 8 uur, met zijn twee honden aan het wandelen toen zij hem naar een achtergelaten zak leidden. Daarin vond hij het lichaam van een overleden vrouw, in foetushouding. De hulpdiensten werden erbij gehaald en stelden vast dat het om Orsolya Gaal ging, een 51-jarige moeder van twee kinderen. De politie vond ook een bloedspoor dat leidde naar haar woning.

Hoe Gaal gestorven is, is nog een vraagteken. Een autopsie en onderzoek, onder meer aan de hand van camerabeelden op de route, moet daar meer duidelijkheid over brengen. Na de vondst voerde de politie een huiszoeking uit in haar woning en nam haar jongste zoon mee voor verhoor. Haar echtgenoot en oudste zoon waren op dat moment niet thuis. “Dit is een vreselijke ervaring”, zei de man via de telefoon aan New York Post. “Gelukkig is mijn zoon veilig”, zei hij. “Onze levens zijn in gevaar.” Wat hij daarmee bedoelde, wilde hij niet zeggen. Hij zei alleen nog dat er grote zorgen zijn om hun veiligheid en dat hun leven in gevaar is.

De jongste zoon, 13 jaar oud, werd ’s avonds weer vrijgelaten. Zijn broer en vader zullen nog verhoord worden en worden door de politie als verdachten beschouwd.