“Als er over oorlog gesproken wordt...”: experts over de veranderde retoriek in Rusland en de gevallen havenstad

Tot 12 uur kregen de Oekraïeners in Marioepol om zich over te geven. Wie met de witte vlag zou zwaaien, zou behandeld worden als een krijgsgevangene. Dat was de belofte van Rusland. De strijders in Marioepol gaven zich niet over, maar blijven wel volledig omsingeld. “De facto is Marioepol gevallen. En nu begint het pas echt”, zegt professor David Criekemans (UAntwerpen). Hoe moet het verder? En waarom maken experts zich zorgen over de veranderde retoriek in Rusland zelf?