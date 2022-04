Bart De Wever zoekt nieuwe rechterhand, en er is verrassende kandidaat: “Ik wil de kansen van jonge mensen niet afnemen, maar...”

De kans dat voorzitter Bart De Wever weer een ervaren luitenant naast zich krijgt aan het hoofd van de N-VA, is groot. Burgemeester van Hasselt en ex-minister van Defensie Steven Vandeput stelt zich kandidaat voor het ondervoorzitterschap van de partij. Hij is meteen de grote favoriet bij de interne verkiezingen van de Vlaams-nationalisten. “Velen denken dat ik me heb teruggetrokken in Hasselt en daar gelukkig ben, maar niets is minder waar.”