Vrienden van 29-jarige Jonathan die omkwam bij motorongeval: “Man die alles deed voor zijn gezin”

De Wase motorwereld is in rauw nadat zaterdagmiddag de 29-jarige Jonathan Lapere op de E17 ter hoogte van Kruibeke om het leven kwam. Lapere laat een vrouw en een zoontje achter, zij waren de reden waarom hij in november afscheid had genomen van de motorclub. “Hij was een crème van een kerel”, klinkt het

Lapere was tot vorig jaar lid van MC Never Perish die haar clubhuis op de grens van Sinaai met Waasmunster heeft. “Maar omdat hij het te druk had met zijn werk en meer tijd voor zijn echtgenote en zijn zoontje wou vrijmaken, heeft hij onze club in november verlaten,” vertelt een van Jonathans beste vrienden. “Maar we hielden nog altijd contact met elkaar en kwamen elkaar nog wel eens tegen.”

Zaterdag liep een ritje met zijn Kawasaki echter fataal af. Samen met nog enkele collega-motards reed Jonathan op de E17 in Kruibeke in de richting van het Waasland toen zijn motor vermoedelijk blokkeerde. “Van overdreven snelheid was geen sprake. De motards reden zo’n 110 kilometer per uur”, klinkt het bij zijn voormalige club.

Jonathan is daarop van zijn motorfiets geslingerd en tegen de vangrail aan de rechterkant van de weg gekatapulteerd. Hij was op slag dood. Zijn collega’s die mee op pad waren bleven in shock achter.

“Hij was een crème van een kerel. Iemand die altijd klaar stond om te helpen en het altijd perfect wou doen. Daarom ook dat hij meer tijd wou besteden aan zijn familieleven. Zijn verlies komt bijzonder hard aan.”