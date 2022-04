Hein Vanhaezebrouck acht zijn Buffalo’s klaar voor de bekerfinale: “We hebben dit jaar al veel key-matchen afgewerkt”

De Gentse voetbalfans kregen op Pasen goed nieuws te horen. Vadis Odjidja en Joseph Okumu namen schijnbaar probleemloos deel aan de allerlaatste training voor de bekerfinale van maandagmiddag. Nieuws dat ook Hein Vanhaezebrouck tevredenstelde: “Vadis en Joseph trainden alles mee maar nu moet je toch zien hoe ze morgen opstaan, dan zullen we wel zien.”

“We moeten onze selectie ook morgen pas vrijgeven hé”, grinnikte HVH die toch nog een slag om de arm houdt. “Natuurlijk hoop ik dat ze fit zijn. De trainingsweek is goed, normaal verlopen. Lang wel. Dat zijn we niet gewoon. Nee, niet te lang, ideaal.”

Een bekerfinale brengt extra zenuwen met zich mee maar Hein Vanhaezebrouck vreest alvast niet dat dit een verlammend effect zal hebben op zijn spelers: “We hebben dit jaar al heel wat belangrijke matchen, key-matchen, afgewerkt. Onze groep weet hier mee om te gaan”, aldus de Gentse coach die evenwel beseft dat er maandagmiddag flink wat druk op de ketel zal staan.

“Dit is uiteraard geen wedstrijd als alle andere maar we willen er op een zo normaal mogelijke manier mee om gaan. Dit is absoluut een speciale wedstrijd want hier kan een prijs gewonnen worden. Dan is de focus bij de jongens verdubbeld, verdriedubbeld zelfs.”

© BELGA

De selectie van AA Gent lijkt qua ervaring beter gewapend te zijn dan die van paars-wit maar dat is volgens HVH dan weer minder relevant: “Ik bekijk het niet zozeer vanuit het oogpunt van ervaring maar eerder persoonlijkheid. Jonge spelers kunnen soms ook heel goed omgaan met die omstandigheden. Anderzijds kunnen sommige ervaren jongens die al jarenlang voetballen, toch last hebben van zenuwen.”

“Ik hoorde dat Gert Verheyen pas na zeven finales zo’n finale als een normale partij kon benaderen. Maar er zijn niet veel jongens die dat kunnen zeggen, dat ze zeven finales hebben afgewerkt”, aldus Vanhaezebrouck die de laatste ontmoeting tussen AA Gent en Anderlecht trouwens niet meteen als een referentiematch beschouwt.

© BELGA

Vooral de omstandigheden in aanloop naar het laatste duel zijn volgens de Gentse coach totaal verschillend: “Toen werkten we onze achtste match in 24 dagen af. We verwachtten toen dan ook wel aan problemen qua vermoeidheid in de tweede helft. Dat was ook het geval. We konden evenwel overleven en scoorden zelfs nog in de slotfase. Nu is het een ander verhaal want we kenden een normale wedstrijd. We zijn vandaag fitter dan toen.”

“We zijn goed voorbereid”

Vadis Odjidja luisterde geamuseerd naar zijn coach maar erkende ook wel dat er hem en zijn ploegmakkers een ontzettend zware klus wacht: “Deze partij is natuurlijk heel belangrijk maar niet alleen voor mij maar voor iedereen: de spelers, de fans, het bestuur. Het is altijd mooi om een prijs te pakken als club. We weten wat er ons te doen staat.”

© BELGA

“Er is gevraagd wie er al finales heeft afgewerkt”, aldus de Gentse aanvoerder die drie jaar geleden met de Buffalo’s in het verliezende kamp stond in het Koning Boudewijnstadion. “Die finale van 2019 kwam eigenlijk niet ter sprake. We hebben nu ook een volledig nieuwe ploeg, ik ben één van de enige spelers die er toen bij was, het heeft dan ook weinig zin om daar over uit te wijden. Deze week is er goed gewerkt. Ik denk dat er een relaxte sfeer aanwezig is. Maar morgen zal de nervositeit wel iets toenemen. Maar we zijn goed voorbereid.”