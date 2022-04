Voor Tunesië gezonken tanker lekt geen diesel in zee

Het koopvaardijschip met 750 ton diesel aan boord dat zaterdag zonk in de Golf van Gabès voor de zuidoostkust van Tunesië lekt geen brandstof in zee. Dat blijkt uit een eerste inspectie van de Tunesische autoriteiten.

Het schip zonk zaterdagochtend in de Tunesische territoriale wateren. Het Tunesische ministerie van Milieu activeerde meteen een noodplan om een milieuramp te voorkomen, maar duikers hebben vastgesteld dat de dieseltank intact is en er dus geen brandstof naar buiten lekt. Het schip ligt in horizontale positie op twintig meter diepte, zegt het ministerie zondag in een persbericht.

De tanker, Xelo genaamd, voer onder de vlag van Equatoriaal-Guinea en was zaterdag onderweg van de Egyptische haven Damietta naar Malta. Door slechte weersomstandigheden begon de tanker op ongeveer zeven kilometer voor de Tunesische kust water te maken, dat de machinekamer binnensijpelde.

De Tunesische autoriteiten konden de bemanning van zeven mensen tijdig evacueren. Zij werden kort in het ziekenhuis opgenomen voor controle, maar verblijven intussen in een hotel.