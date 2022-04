Zelenski nodigt Macron uit Oekraïne te bezoeken

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de Franse president Emmanuel Macron uitgenodigd om Oekraïne te bezoeken. Dat zegt hij in een interview aan de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Volgens Zelenski zou Macron op die manier de genocide die de Russen in Oekraïne aanrichten, kunnen aanschouwen. De Franse president heeft die term tot nog toe niet in de mond genomen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden.

“Ik heb met Emmanuel (Macron, red.) gesproken”, zei Zelenski aan CNN in een interview dat vrijdag werd opgenomen en zondag werd uitgezonden. “Ik denk dat hij Rusland wil meetrekken in een dialoog”, verklaarde hij de weigering van de Franse president om van een genocide in Oekraïne te spreken. “Ik heb hem gezegd dat ik zou willen dat hij begrijpt dat het niet om een oorlog gaat, maar om niets anders dan een genocide. Ik heb hem uitgenodigd om naar hier te komen wanneer hij de kans heeft. Hij zal komen, hij zal het zien, en ik ben zeker dat hij het zal begrijpen.”

“Erg kwetsend”

Macron zei vorige donderdag dat een genocide moet worden vastgesteld door juristen, niet door politici, en dat “een verbale escalatie” Oekraïne niet vooruithelpt. Zelenski vond dat toen “erg kwetsend”.

Naast Macron zou ook de Amerikaanse president Oekraïne moeten bezoeken, zei Zelenski nog. “Ik denk dat hij zal komen, maar dat is uiteraard zijn beslissing en zal afhangen van de veiligheidssituatie. Maar hij is de leider van de Verenigde Staten en zou moeten komen kijken.”

Het Witte Huis heeft tot nog toe uitgesloten dat Biden zelf naar Oekraïne afreist, door de veiligheidsrisico’s. Mogelijk stuurt de Amerikaanse president wel een gezant naar Kiev.

