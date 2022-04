Politie onderzoekt verdacht overlijden in chalet in Zandhoven

In Nederviersel in Zandhoven onderzoeken politie en parket een verdacht overlijden.

De politie en ziekenwagen kwamen in de vroege namiddag ter plaatse in een woning in de straat Nederviersel, vlak bij het Albertkanaal in Viersel (Zandhoven). Getuigen zagen de ambulance niet veel later weer vertrekken.

De politie is ondertussen al enkele uren bezig in de woning, ook het gerechtelijk labo kwam in de loop van de namiddag ter plekke. De lokale politie kan over de zaak niets kwijt, bij het parket bevestigt men dat er een verdacht overlijden onderzocht wordt. Of er kwaad opzet in het spel is, is voorlopig nog niet duidelijk.