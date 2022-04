Oekraïense bloemschikster ontwerpt paaskunstwerk voor kerk: “Dankzij de bloemen kan ik blijven lachen”

Bloemschikster Alena Malafeieva mocht een paaskunstwerk maken voor de kerk in Ruddervoorde. — © Michel Vanneuville

Ruddervoorde/Wingene

Amper twee weken nadat ze het oorlogsgeweld in Oekraïne ontvluchtte pakt professioneel bloemschikster Alena Malafeieva (41) uit met een paaskunstwerk in de Ruddervoordse kerk. De vrouw mag haar creaties eind deze maand ook tentoonstellen op de Gentse Floraliën. “Een hele eer”, lacht Alena, die met haar tienjarige zoon Michael in Wingene verblijft.