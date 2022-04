Man gewond door waarschuwingsschoten bij nieuwe rellen in Zweden

Bij nieuwe rellen tussen demonstranten en de politie in Norrköping, een stad in het zuiden van Zweden, is zondag een man gewond geraakt aan het been nadat de politie enkele waarschuwingsschoten loste. Dat meldt de Zweedse televisiezender SVT op basis van de politie.

In verschillende Zweedse steden wordt al enkele dagen geprotesteerd tegen de komst van een in Scandivië bekende extreemrechtse activist die er onder meer om bekendstaat koranverbrandingen te organiseren. De politie werd daarbij meermaals het doelwit van stenen en molotovcocktails. Verschillende wagens werden in brand gestoken, in Malmö ging een bus in de nacht op zondag in vlammen op. De passagiers konden het voertuig nog op tijd verlaten.

