Wat als bekerfinalisten Anderlecht en AA Gent één ploeg waren? Wim De Coninck stelt het ideale elftal van de twee finalisten samen

Maandagmiddag staan ze oog in oog met elkaar maar onze Gentse schaduwcoach ging de uitdaging aan om een onuitgegeven elftal te destilleren uit de selecties van AA Gent en Anderlecht: “De keuze is groot maar uiteindelijk is het mij toch gelukt om een evenwichtig team samen te stellen”, aldus Wim De Coninck.

Doelman: Hendrik Van Crombrugge

“Je kunt maar één doelman kiezen en mijn keuze viel uiteindelijk op de aanvoerder van Sporting. Ajax had niet toevallig interesse voor hem. Hij heeft goede voeten en prima reflexen. Misschien heeft hij iets meer présence en uitstraling dan Roef. Hij neemt inderdaad wel eens risico’s maar Kompany eist dat van hem. Als dat constant fout loopt, moet je natuurlijk wel ingrijpen. Nu is er wel meer variatie in de opbouw. Dat is een bewuste keuze van de coach. Natuurlijk kan het eens fout lopen, zoals je ook zag bij Mendy van Chelsea die de bal zomaar inleverde bij Benzema. Anderlecht kende eerst flink wat problemen bij het uitverdedigen maar ze hebben nu toch wel een balans gevonden en dat loont.”

Rechtsachter: Alessio Castro-Montes

“Je kunt ook kiezen voor Samoise want ik verkies hen allebei boven Murillo, die toch minder constant is in zijn prestaties. Castro-Montes was vorig jaar ook al sterk op dreef en hij is een te goede voetballer om hem naast de ploeg te zetten. Natuurlijk doet Samoise het uitstekend op de rechterflank maar de ervaring van Alessio speelt ook mee. Hij weet wat het is om topduels zoals een finale af te werken. Samoise heeft een formidabel loopvermogen en als je me volgend jaar deze vraag stelt, zal ik misschien gewoon al voor Matisse kiezen. Hij heeft snelheid en uithouding. Maar momenteel kies ik voor Castro-Montes.”

© BELGA

CV: Joseph Okumu

“Ik heb het wel voor Okumu. Bij Hoedt sluipt er soms wel eens wat nonchalant in zijn spel. Het inspelen van Okumu is ook niet altijd perfect maar het heeft wel altijd de bedoeling om spelers uit te schakelen en verticaal in te spelen. Bovendien durft hij ook een lange bal te trappen. Puur defensief kan hij ook iemand terughalen dankzij zijn snelheid. Dan kom je natuurlijk al heel ver als centrale verdediger.”

CV: Michael Ngadeu

“Defensief de sterkste van het pak: kopbalsterk, zeer degelijke voeten en een echte leidersfiguur. Hij is zelden of nooit geblesseerd en maakt nauwelijks foutjes. Hij heeft alle kwaliteiten van een moderne verdediger. Hij is misschien net te oud om nog een toptransfer te kunnen ambiëren maar hij is niet toevallig een vaste waarde in het nationale elftal van Kameroen. Dat zijn toch flinke adelbrieven. Vormt een formidabel complementair duo met Okumu maar Ngadeu is duidelijk de leider van de Gentse defensie.”

Linksachter: Sergio Gomez

“Logische keuze, denk ik. Bij Gent moet je dan al kiezen voor Castro-Montes die dan toch tegen zijn voet speelt. Gomez is net als Castro-Montes offensief heel sterk en dat past ook bij de filosofie van de twee trainers. Gomez is bovendien de man die heel wat assists aflevert. Hij neemt ook de hele flank voor zijn rekening. Daarom was er voor mij weinig discussie mogelijk. Zijn eventuele afwezigheid tijdens de finale zou voor Anderlecht een flinke aderlating betekenen.”

Rechtsmidden: Yari Verschaeren

“Soms vraag je je af waarom Roberto Martinez hem oproept maar als je hem bij de beloften aan het werk ziet, merk je meteen dat hij er overduidelijk bovenuit steekt. Hij is misschien te snel gebracht en hij werd door blessures al vaak wat afgeremd. Misschien kan hij ook centraal of links uit de voeten maar in deze 4-4-2 posteer ik hem toch op rechts omwille van zijn dribbel en infiltraties. Hij scoort wel te weinig maar er gaat altijd veel dreiging van hem uit. Ik zie hem ook nog veel progressie te boeken. Hij heeft al heel veel meegemaakt, dat is een schat van ervaring voor hem.”

© BELGA

Defensieve middenvelder: Julien De Sart

“Op uitzondering van Tissoudali vond ik vorig seizoen bij AA Gent Castro-Montes de meest constante speler bij de Buffalo’s. Dit seizoen is die rol weggelegd voor De Sart. Velen stelden zich vragen bij zijn komst naar Gent maar Vanhaezebrouck wist perfect wat hij aan hem zou hebben. Hij heeft heel vertrouwen gekregen en dat doet veel met een speler. Hij heeft een uitstekend afstandsschot, prima passing en loopvermogen. Hij pakt al eens een kaart maar het zou voor hem makkelijker spelen met een echte breker naast hem. Gent speelt heel offensief voetbal en dan slikte hij vaak een kaart omdat hij opzichtige foutjes maakte. Ik dacht ook aan Cullem en Ashimeru die zich nu toch ook plots manifesteert.”

Creatieve middenvelder: Vadis Odjidja

“Als hij fit is, maakt hij bijna altijd het verschil. En als hij toch eens een mindere dag kant, merk je dat altijd meteen aan zijn medespelers. Hij is nog altijd onmisbaar voor dit AA Gent. Dat merkte je ook tegen Cercle Brugge. Hjulsager scoorde dan wel een geweldige goal tegen Leuven maar soms denk ik wel eens dat hij wat ongelukkig is met zijn rol bij Gent. Odiidja brengt ervaring, voetballend vermogen en leiderschap. Hij heeft alles wat een goede offensieve middenvelder moet hebben. Bij Anderlecht kun je ook opteren voor Zirkzee. Die wil stiekem graag terug naar Bayern als opvolger van Lewandowski maar ik zie er toch meer een type-Müller in.”

© BELGA

Linkerflank: Lior Refaelov

“Hij heeft wat tijd nodig gehad om zich te manifesteren bij Anderlecht. Je mag niet verwachten dat een dertiger op training hetzelfde brengt als een jonge snaak. Uiteindelijk heeft Kompany toch begrepen dat hij Refaelov moest laten staan. Hij is belangrijk dankzij die goals en assists. Wellicht is hij niet zo dominant als paars-wit soms zou willen en natuurlijk houden ze ervan om jeugd kansen te geven maar ze zijn hem niet toevallig gaan halen bij Antwerp. Hij is de Gouden Schoen, dus zijn kwaliteiten staan buiten kijf.”

Spits: Tarik Tissoudali

“Geen verrassing lijkt me. Het duurde eigenlijk nog relatief lang voor hij bij Gent zijn niveau van bij Beerschot haalde maar nu lijkt hij helemaal los. Maar als je de kansen ziet die hij gekregen heeft, had hij wel 30 goals achter zijn naam kunnen hebben. Tegen OH Leuven had hij er ook nog zeker twee doelpunten meer kunnen maken. Tarik is nu ook hot in Marokko en hij verstaat vooral de kunst om uit het niets een kans te creëren. In de zestien is hij levensgevaarlijk. Die knieblessure heeft hem de voorbije weken vaak parten gespeeld maar dat is normaal met zo’n bandletsel. Dat vergt tijd en het beperkt hem in zijn acties. Maar met zijn foxy-foxtrot-benen kan hij toveren.”

© BELGA

Spits: Joshua Zirkzee

“Hij heeft zoveel voetballend vermogen en soms lijkt het wel alsof je hem wat boos moet maken om hem echt optimaal te laten renderen. Hij oogt soms wat laconiek maar bezit zoveel kwaliteiten. Geen toeval dat Bayern hem ging halen. Atletisch zeer sterk. Ik twijfelde aan Kouamé want dat is een wroeter die het elke defensie lastig maakt. Uiteindelijk viel de keuze toch op Zirkzee, al is hij momenteel in tegenstelling tot Lewandowski zeker geen doelpuntenmachine. In combinatie met Tissoudali is het misschien afwachten of de combinatie klikt maar goede voetballers vinden elkaar altijd. Dit lijkt me een koppel dat alle alarmen doet afgaan bij de tegenstanders.”