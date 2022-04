Youri Tielemans en Leicester City lijden nederlaag bij Newcastle

Youri Tielemans speelde de hele partij bij de Foxes, Timothy Castagne bleef op de bank. Het werd 1-1. Lookman opende de score voor Leicester (19.), Guimaraes hing de bordjes weer gelijk in de 30e minuut. Diezelfde Guimaraes zorgde in de slotfase, vijf minuten in blessuretijd, voor de winnende 2-1. In de stand blijft Leicester hangen op de 9e plaats met 40 punten. Newcastle United staat 14e met 37 punten.