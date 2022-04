Belgen van Reims en Strasbourg spelen gelijk

In de Franse Ligue 1 stond zondag op de 32e speeldag het duel tussen Montpellier en Stade Reims op het programma. Maxime Busi, Thomas Foket en kapitein Wout Faes stonden in de basis bij Reims. Geen van beide ploegen wist te scoren, de wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel. Foket kreeg nog geel en werd in de 73e minuut vervangen. Busi en Faes speelden de hele partij. Montpellier staat 11e in Frankrijk met 42 punten, Reims bezet plaats 13 met 37 punten.

Troyes AC gaf tegelijk partij aan RC Strasbourg, waar Matz Sels het doel verdedigde. De partij eindigde in een 1-1 gelijkspel na doelpunten van Diallo (56.) en Tardieu (85. pen). Sels speelde de hele partij. Strasbourg klimt door het gelijkspel naar de 5e plaats in het klassement met 53 punten. Troyes staat 15e met 33 punten.