Jan Vertonghen helpt Benfica met prachtige assist aan zege in stadsderby tegen Sporting Lissabon

Darwin Nunez scoorde na veertien minuten de openingstreffer na een weergaloze lange bal van Vertonghen. De Rode Duivel trapte de bal van aan de eigen zestien meter in de loop van Nunez. De Uruguayaan nam goed aan en wipte de bal over Sporting-doelman Adan, goed voor zijn 33e treffer van het seizoen. Benfica consolideerde de partij en Dias zorgde in blessuretijd met een rake knal voor de beslissende 0-2.

In de tussenstand blijft Sporting tweede met 73 punten, Benfica is derde met 67 punten. Koploper Porto telt 82 punten.