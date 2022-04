Jonge vrouw (20) negeert voorrang en veroorzaakt frontale botsing, aangereden bestuurster naar ziekenhuis

Een 32-jarige vrouw uit De Panne wou rond 18.20 uur met een Mercedes C200, waarin ook een 32-jarige man uit De Panne zat, vanuit de Dorpsstraat de Stationsstraat kruisen. Volgens politiezone Westkust negeerde de bestuurster de stopstreep, waarna het tot een aanrijding kwam met een Volkswagen Golf, die in de Stationsstraat reed richting de op- en afrit van de E40 bij De Panne. De Volkswagen werd bestuurd door een 20-jarige vrouw uit Kortrijk. In haar voertuig zaten nog een 19-jarige vrouw uit Roeselare en een 10-jarige uit Kortrijk. Beide voertuigen liepen aan de voorkant schade op en moesten getakeld worden. De vrouw uit Kortrijk was gekwetst aan de pols en had mogelijk een breuk. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis.