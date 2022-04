Britse minister daagt critici van Rwanda-plan uit om met beter idee te komen

In een gezamenlijk artikel in The Times met de Rwandese minister van Buitenlandse Zaken Vincent Biruta, herhaalde Patel dat haar controversiële plannen “gedurfd en innovatief” waren. Ze reageerde daarmee onder andere op afkeurende geluiden vanuit kerkelijke middens. Zo had de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby de plannen goddeloos genoemd, terwijl zijn collega in York het idee in zijn paaspreek omschreef als “zo deprimerend en verontrustend”.

In het artikel stellen Patel en Biruta dat ze “gedurfde en innovatieve stappen nemen” en dat het “verbazingwekkend is dat de instellingen die kritiek hebben op de plannen zelf niet met eigen oplossingen komen”. De Britse minister van Binnenlandse Zaken zei voorts dat ze verwacht dat andere landen het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk zullen volgen, en verwees onder andere naar Denemarken.